أخبار عاجلة

مواجهات العشري والزمالك.. المتفوق العنيد في مواجهة الخواجة الجديد -
بالصور.. مدير أمن البحيرة يشيع جثامين شهداء «انفجار كنيسة مارمرقس» -
انتهاء مراسم جنازة جثامين شهداء حادث كنيسة مارجرجس بطنطا -
خالد صلاح عن تفجيرات «الشعانين»: حرب نخوضها و«اللي مش معانا يبقى ضدنا» -
قرار بالتعريف بمخاطر الإرهاب في الإذاعات الصباحية بمدارس الجيزة -
فيديو.. وزير الأوقاف: الاعتداء على أي كنيسة هو بمثابة اعتداء على المسجد -
فيديو.. برلماني يطالب بإعادة هيكلة وزارة الداخلية -
إيفرتون يوقف قطار انتصارات ليستر ستي ويفوز عليه 4 - 2 -
البابا تواضروس يعزي شهداء طنطا: أحياء في قلوبنا.. وأحضان المسيح تعزينا -
مساعد وزير الداخلية الأسبق: الجماعات الإرهابية سيطرت على الشباب بالأموال -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

جمارك بورسعيد تحبط تهريب 58 طائرة تجسس قادمة من ألمانيا

Google+ Print
جمارك بورسعيد تحبط تهريب 58 طائرة تجسس قادمة من ألمانيا جمارك بورسعيد تحبط تهريب 58 طائرة تجسس قادمة من ألمانيا
أحبطت جمارك بورسعيد محاولة تهريب 58 طائرة تجسس ونظارة شمسية مزودة بكاميرا مخبأة بثلاث حاويات لعب أطفال واردة من ألمانيا.

وقال مسئول بمصلحة الجمارك فى تصريح له اليوم، إنه وردت معلومات إلى الإدارة العامة لمكافحة التهريب الجمركى، باعتزام إحدى الشركات، استيراد أصناف مخالفة داخل 3 حاويات لعب أطفال، تشمل 2600 طرد لكل حاوية، واردة من ألمانيا.

وبتفتيش الحاويات ثم العثور على 10 طائرات تعمل بالتحكم عن بعد ومزودة بكاميرات تصوير وذاكرة تسجيل، و48 طائرة تعمل بالتحكم عن بعد وغير مزودة بكاميرا تصوير وذاكرة تسجيل، بالإضافة إلى نظارة شمسية مزودة بكاميرا تصوير وذاكرة تسجيل.

وأشرف على اللجنة حلمى أبو الحسن رئيس إدارة المكافحة عمليات، وأحمد شحاتة رئيس إدارة المكافحة التزام، وتشكلت من كل من علاء السيد، مصطفى أبو زيد، مجدى حسين.

وقرر يحيى جاب الله مدير عام جمارك المنطقة الشرقية، تحرير محضر بالواقعة وإبلاغ الجهات الأمنية والتحفظ على المضبوطات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365