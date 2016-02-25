جمارك بورسعيد تحبط تهريب 58 طائرة تجسس قادمة من ألمانيا

أحبطت جمارك بورسعيد محاولة تهريب 58 طائرة تجسس ونظارة شمسية مزودة بكاميرا مخبأة بثلاث حاويات لعب أطفال واردة من ألمانيا.

وقال مسئول بمصلحة الجمارك فى تصريح له اليوم، إنه وردت معلومات إلى الإدارة العامة لمكافحة التهريب الجمركى، باعتزام إحدى الشركات، استيراد أصناف مخالفة داخل 3 حاويات لعب أطفال، تشمل 2600 طرد لكل حاوية، واردة من ألمانيا.

وبتفتيش الحاويات ثم العثور على 10 طائرات تعمل بالتحكم عن بعد ومزودة بكاميرات تصوير وذاكرة تسجيل، و48 طائرة تعمل بالتحكم عن بعد وغير مزودة بكاميرا تصوير وذاكرة تسجيل، بالإضافة إلى نظارة شمسية مزودة بكاميرا تصوير وذاكرة تسجيل.

وأشرف على اللجنة حلمى أبو الحسن رئيس إدارة المكافحة عمليات، وأحمد شحاتة رئيس إدارة المكافحة التزام، وتشكلت من كل من علاء السيد، مصطفى أبو زيد، مجدى حسين.

وقرر يحيى جاب الله مدير عام جمارك المنطقة الشرقية، تحرير محضر بالواقعة وإبلاغ الجهات الأمنية والتحفظ على المضبوطات.