سيدة تتهم أمين شرطة باستدراجها لشقة بحجة توفير فرصة عمل واغتصابها بالقناطر

حررت ربة منزل محضرا فى مركز شرطة القناطر الخيرية بالقليوبية، اتهمت فيه أمين شرطة باستدراجها إلى شقة بالقناطر بحجة مساعدتها فى البحث عن عمل واغتصبها مرتين كرهاً عنها وتركها وفر هارباً.

تلقى المقدم أحمد فاروق، رئيس مباحث مركز شرطة القناطر، بلاغا من المجنى عليها "إنعام .ح . ر"، 52 سنة، ربة منزل، اتهمت فيه "محمد. ع" أمين شرطة باستدراجها إلى شقة فى القناطر الخيرية، بحجة البحث لها عن عمل، وفوجئت به يجبرها على خلع ملابسها واغتصبها مرتين كرهاً عنها، مشيرة إلى أنها تعرفت عليه فى منطقة عابدين بالقاهرة، وعندما عرف بظروفها عرض عليها مساعدتها وتوفير فرصة عمل، واستدرجها لشقة بالقناطر بعدما أخبرها أنه وجد لها عملا هناك، وتم إخطار اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية بالواقعة.

تحرر محضر بالواقعة حمل رقم 1571 إدارى لسنة 2016، وبعرضه على النيابة العامة تولى أحمد صالح مدير نيابة القناطر التحقيقات برئاسة أحمد بركات وبإشراف المستشار وليد البيلى المحامى العام الأول لنيابات جنوب بنها.

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