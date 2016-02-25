النائب إيهاب غطاطى يهدد بالاعتصام فى البرلمان حال عدم اسقاط عضوية عكاشة

هدد إيهاب غطاطى، عضو مجلس النواب بالهرم، بالاعتصام فى البرلمان ساعيتين يوميًا ما لم يتم اسقاط عضوية النائب توفيق عكاشة بعد لقاءه مع السفير الإسرائيلى، مؤكدًا أنه تقدم، اليوم الخميس، بطلب عاجل إلى الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، لإسقاط عضوية "عكاشة".

وأضاف عضو مجلس النواب لـ"اليوم السابع"، أنه لن يتنازل المطالبة بإسقاط عضوية توفيق عكاشة، خاصة أنه أصبح لا يمتلك ثقة من الشعب المصرى، وبالتحديد أبناء دائرته الذين انتخبوه ليعبر عن مصالحهم، مؤكداً أنهم بعد هذا اللقاء لن يدعموه، والنائب أصبح فاقدًا للثقة.

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