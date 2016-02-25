رفض الاستئناف على عدم الاختصاص فى دعوى فرض الحراسة على نقابة المهندسين

قضت محكمة مستأنف الأمور المستعجلة، المنعقدة بمحكمة عابدين، اليوم الخميس، برفض الاستئناف المقدم من رئيس حزب مصر الفتاة، على حكم محكمة أول مستعجل، بعدم اختصاص المحكمة فى نظر دعوى فرض الحراسة القضائية على نقابة المهندسين، وتأييد حكم أول درجة مستعجل.

كانت محكمة الأمور المستعجلة، قضت بعدم اختصاصها فى نظر الدعوى المطالبة بفرض الحراسة على نقابة المهندسين، وهى الدعوى التى أقامها رئيس حزب «مصر الفتاة»، باعتباره عضو الجمعية العمومية لنقابة المهندسين، وتحمل رقم 1292 لسنة 2015، ضد نقيب المهندسين، للمطالبة بفرض الحراسة القضائية على النقابة.