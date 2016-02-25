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تجديد حبس إخوانى 45 يوماً لاتهامه بالتحريض على العنف فى سوهاج

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تجديد حبس إخوانى 45 يوماً لاتهامه بالتحريض على العنف فى سوهاج تجديد حبس إخوانى 45 يوماً لاتهامه بالتحريض على العنف فى سوهاج
قررت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الخميس، برئاسة المستشار عبد العزيز فاروق وسكرتارية خالد سلامة، تجديد حبس "أحمد. م. ع" طبيب وينتمى لجماعة الإخوان الإرهابية 45 يوماً على ذمة التحقيق، بعد اتهامه بالتحريض على العنف .

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية هدفها تكدير السلم العام، للإضرار بمؤسسات الدولة، والتحريض على العنف وتعطيل أحكام الدستور، بغرض منع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها، وتكدير الأمن العام.
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