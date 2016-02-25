ضبط تشكيل عصابى قتل شابا وأصاب شقيقه وسرقهما بالإكراه بمنيا القمح

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الشرقية، اليوم الخميس، بإشراف اللواء حسن سيف مدير أمن الشرقية، من ضبط المتهمين بقتل وإصابة شقيقين لسرقتهما بناحية السعديين، بعدما تبين قيام 4 أشخاص بتكوين تشكيل عصابى لسرقة المواطنين، وتم التحفظ عليهم للعرض على النيابة العامة بمنيا القمح، برئاسة المستشار إسلام حشيش، وبإشراف المستشار أحمد الفقى المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية.

تم تشكيل فريق بحث جنائى، من النقباء أحمد حسن ومحمد فؤاد وأحمد شويخ ومحمود شكرى وكريم عبد الباسط، معاونى مباحث منيا القمح، برئاسة الرائد رائد ربيع رئيس المباحث، لفحص المشتبه فيهم، جنائيا بالمنطقة، التى شهدت الحادث.

وتوصلت تحريات فريق البحث الجنائى الذى قاده العقيد محمود جمال رئيس فرع البحث الجنائي لفرع الجنوب، برئاسة العميد أحمد عبد العزيز رئيس مباحث المديرية وبإشراف اللواء هشام خطاب مدير المباحث الجنائية وبالتنسيق مع فرع الأمن العام بالشرقية بمعرفة العقيد ماجد الأشقر وكيل المصلحة وبرئاسة العميد أمير بهجت، إلي قيام تشكيل عصابي مكون من أربعة أفراد بارتكاب الواقعة ، وهم كل من "أحمد ن ع ح "19 سنة عاطل ومقيم مشتول السوق ، وشهرته العقرب وسبق اتهامه في قضية 9437 لسنة 2014 جنح مشتول السوق مخدرات ، و" عيد م ج " وشهرته الشيخ 24 سنة عاطل مقيم مشتول السوق و" محمود ص م س " 24 سنة عاطل ومقيم مشتول السوق ، و" أحمد ع ص ق " 30 سنة ومقيم منيا القمح ، وشهرته أحمد البنا.

وتمكن فريق البحث من ضبط المتهمين ما عدا المتهم الثالث ، وضبط بحوزة الثاني سلاح ناري عبارة عن بندقية خرطوش ، تحمل أرقام 1800055 وعدد 2 طلقة لذات العيار ،ودراجة بخارية بدون لوحات معدنية ، بالكشف عنها تبين أنه مبلغ بسرقاتها ،كما تم ضبط دراجة بخارية حمراء اللون بدون لوحات معدنية.

وكشفت التحقيقات التي باشرها، محمد صلاح وكيل النائب العام أنه أثناء سير "أحمد طارق الطحاوى" وشقيقه "محمود " بدراجتين بخاريتين، بطريق "السعديين- منيا القمح" لعودتهم لمحل إقامتهما بمشتول السوق، اعترض طريقهما 3 ملثمين وسرقوا منهما الدراجتين تحت تهديد السلاح، وعندما حاولا الشقيقان مقاومتهما أطلقوا عليهما الخرطوش، مما أسفر عن مصرع أحدهما وإصابة الثانى بإصابات خطيرة.