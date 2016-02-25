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القبض على نجار تسبب فى سقوط زميله من الطابق العاشر أثناء العمل بالهرم

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القبض على نجار تسبب فى سقوط زميله من الطابق العاشر أثناء العمل بالهرم القبض على نجار تسبب فى سقوط زميله من الطابق العاشر أثناء العمل بالهرم
ألقت مباحث الجيزة، القبض على نجار لاتهامه بالتسبب فى سقوط زميله من الطابق العاشر أثناء عملهما بمنطقة الهرم، وتم نقل المجنى عليه إلى المستشفى فى حالة خطرة، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقى العقيد درويش حسين رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة، بلاغا بسقوط نجار من الطابق العاشر بمنطقة الهرم.

وبإجراء التحريات تبين أن المجنى عليه أثناء عمله بصحبة زميله "م.ج" نشبت بينهما مشادة كلامية بسبب العمل تطورت إلى مشاجرة، قام خلالها المتهم بدفع المجنى عليه، ما أدى على سقوطه واصطدامه بمنور العقار، وتم نقله إلى المستشفى فى حالة حرجة، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وباشرت النيابة التحقيق.
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