تأييد عدم اختصاص محكمة الأمور المستعجلة بفرض الحراسة على نقابة المهندسين

قضت محكمة مستأنف الأمور المستعجلة، المنعقدة بمحكمة عابدين، اليوم الخميس، برفض الاستئناف المقدم من هشام جابر، رئيس حزب مصر الفتاة، على حكم محكمة أول مستعجل بعدم اختصاص المحكمة في فرض الحراسة القضائية على نقابة المهندسين، وتأييد حكم أول درجة مستعجل.

كانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، قد قضت في وقت سابق بعدم اختصاصها فى نظر الدعوى القضائية التى تطالب بفرض الحراسة القضائية على نقابة المهندسين

وأقام الدعوى رئيس حزب مصر الفتاة المهندس هشام جابر، ورئيس مجلس إدارة جريدتى الصرخة ومصر الفتاة، باعتباره عضو الجمعية العمومية لنقابة المهندسين، وتحمل الدعوي رقم 1292 لسنة 2015 ضد نقيب المهندسين للمطالبة بفرض الحراسة القضائية على النقابة.