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عبد العال: الاحتلال الإسرائيلي مصدر التهديد الأول للأمن القومى العربى

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عبد العال: الاحتلال الإسرائيلي مصدر التهديد الأول للأمن القومى العربى عبد العال: الاحتلال الإسرائيلي مصدر التهديد الأول للأمن القومى العربى

ألقى رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، منذ قليل، البيان الختامي للمؤتمر الأول لرؤساء البرلمانات العربية المنعقد بجامعة الدول العربية.

وقال عبد العال، خلال كلمته، إنه تم التأكيد على ضرورة تنسيق الجهود بين البرلمانات العربية لمواجهة التحديات الراهنة، لافتا إلى أنه تم الاتفاق على توثيق ونشر الجرائم التى يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني وارسلها لبرلمانات العالم.

وأضاف: “أكدنا على التمسك بثوابت الأمة وأن الحوار هو الطريق الأمثل لمواجهة التحديات، وأن القضية الفلسطينية هى القضية المركزية للأمة العربية وأن الاحتلال هو المصدر الأول لتهديد الأمن القومى العربى”.

وتابع رئيس مجلس النواب، قائلا :” اتفقنا على وضع خطة استراتيجية تهدف لنبذ العنف والتطرف وترسخ للغة الحوار، وقمنا بإدانة كل الأعمال الإرهابية التى يشهدها العالم والمنطقة وأكدنا دعمنا الكامل لدولتى العراق وليبيا”.

واستكمل عبد العال: “الاجتماع أدان الاحتلال الإيراني للأراضى العربية وقمنا بدعوة طهران بسحب قواتها من الجزر الإماراتية”.

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