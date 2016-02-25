فيفا يخفض عقوبة إيقاف بلاتر وبلاتيني لـ6 سنوات

(إفي): أكدت لجنة الاستئناف بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم جزئيا القرارات التي تبنتها لجنة القيم بخصوص كل من السويسري جوزيف بلاتر والفرنسي ميشيل بلاتيني، ولكنها قررت خفض عقوبة إيقاف كل منهما لست سنوات.

وكانت لجنة القيم عاقبت في 21 ديسمبر كلا من بلاتر وبلاتيني، رئيس (فيفا) والاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا)، على الترتيب بالإيقاف لمدة ثمان سنوات عن "ممارسة أي نشاط يرتبط بكرة القدم سواء كان إداريا أو رياضيا أو من أي نوع".

يشار إلى أن العقوبة التي سرت بـ"بشكل فردي" على الصعيدين الوطني والدولي كانت ترتكز على عملية دفع مليوني فرانك سويسري من قبل فيفا لبلاتيني في فبراير 2011 "دون وجود سند قانوني في الاتفاق الموقع عليه بين الطرفين في 1999.

وكان كل من بلاتر وبلايتي أعلنا حينها وبشكل عاجل نيتهما الطعن على هذا القرار.

وينقص قرار لجنة الاستئناف اليوم على ضرورة أن يدفع بلاتيني غرامة قيمتها 80 ألف فرانك سويسري في غضون 30 يوما من تلقيه إخطار العقوبة، فيما فرضت على بلاتر غرامة بقيمة 50 ألف فرانك سويسري تسدد وفقا لنفس الشروط.