والدة نيمار تمثل أمام المحكمة في قضية انتقاله لبرشلونة

(إفي): ستمثل والدة النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، نادين جونكالفيس دا سيلفا، الخميس أمام المحكمة الوطنية في مدريد للإدلاء بأقوالها حول بعض المخالفات المشتبه بها في عملية انتقال مهاجم السيليساو لبرشلونة الإسباني، على الرغم من أنه كان من المقرر أن تدلي بها من البرازيل حيث تقيم.

وحدد، خوسيه دي لا ماتا، القاضي بالمحكمة الوطنية الإسبانية في مدريد والمشرف على هذه القضية، الساعة التاسعة صباح "بالتوقيت المحلي" غدا الخميس للاستماع لأقوال كل من نادين جونكالفيس وممثل شركة العائلة "إن أند إن للاستشارات الرياضية والأعمال" والذي كان مقررا أيضا يدلي بها من البرازيل.

وسيمثل الثنائي أمام القضاء بعد الدعوى التي تقدمت بها شركة (دي أي إس) التي كانت تمتلك 40% من حقوق اللاعب البرازيلي، وتؤكد من خلالها أنها لم تحصل على مستحقاتها كاملة من صفقة انتقال اللاعب من سانتوس إلى برشلونة في صيف 2013.

وكانت المحكمة قد وجهت تهمة الاحتيال والفساد بين الأفراد لكل من نيمار نفسه ووالده ورئيس نادي برشلونة الحالي، جوسيب ماريا بارتوميو، وسلفه، ساندرو روسيل، الذين رفضوا الإدلاء بأقوالهم حول هذه القضية، مؤكدين في الوقت ذاته أنهم سبق وأن أدلوا بها في تهم تتعلق بالتهرب الضريبي حول القضية ذاتها والتي ما زالت تنظر أمام إحدى محاكم برشلونة.

ومن جانبه، أكد المهاجم البرازيلي أن دوره اقتصر على التوقيع على الوثائق التي قدمها له والده، الذي برأ بدوره نجله من ارتكاب أي مخالفة بتأكيده على أن اللاعب ليس له علاقة بهذه الأمور.

وأكد فيه والد اللاعب للقاضي أنه فعل كل شيء في الصفقة بشكل صحيح، في الوقت الذي حاول فيه عدم ربطه بالقضية متحججا بأن العقدين موقعين بين ناديي برشلونة وسانتوس.

وكان النادي الكتالوني قد أعلن في عام 2013 عن انتقال نيمار له مقابل 17.1 مليون يورو، لكن تحقيقا آخر بالمحكمة الوطنية الإسبانية كشف عن أن النادي دفع بالفعل 83 مليون.