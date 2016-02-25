حكاية في الجول – ماذا ستسمي ابنك يا زيدان؟

تجتمع العائلة حول الأم لاستقبال المولود الأول لمعشوق فرنسا الأول - بعد 3 سنوات تقريبا من هذا التوقيت - في 24 مارس 1995. زين الدين زيدان يرى أمام عينيه ولده الأول ثم تسري الهمهمات "ماذا ينوي زيزو أن يسمي هذا الصبي الصغير؟"

ولكن على ما يبدو أنه قد حسم أمره مسبقا. سيكون "اينزو" هو اسم الصبي.

في 26 نوفمبر من عام 1996 وقف زيدان أمام اينزو وجها لوجه، ليس ولده بالتأكيد وإنما "الفلاكو" أو الأمير كما كان يعرف دائما.

كان زيدان يلعب حينها بالقميص الأبيض والأسود ليوفنتوس، بينما وقف اينزو فرانشيسكولي على الجانب الآخر من الملعب بالقميص الأبيض والخط الأحمر الشهير لفريق ريفر بلايت. الفريقان يتواجهان في مسابقة كأس انتركونتنتال في طوكيو.. بطل اوروبا ضد بطل امريكا اللاتينية.

اينزو فرانشيسكولي كان أحد المواهب اللامعة خلال ثمانينيات القرن الماضي قبل أن يعتزل في 1997، كما لعب لمنتخب بلاده، اوروجواي، ما يتجاوز الـ70 مباراة دولية.

لم يستطع الكثيرون ولكن يكفي القول إنه كان المثل الأعلى لزين الدين زيدان، هذا وحده قد يكفي. لطالما كان اينزو مصدر وحي للاعب الفرنسي، حتى أنه قد أعطى هذا الاسم لمولوده الأول ما يدل على تقدير وحب كبيرين.

لنعد إلى المباراة. إذن ما الذي ستفعله إذا قابلت نجمك المفضل ومثلك الأعلى؟

يحكي فرانشيسكولي ما حدث بإيجاز قائلا: "لم يكن هناك الكثير من الكلام."

وأضاف "أتذكر أن زيدان كان يضحك ويقوم بلمسي.. ظل يكرر جملة واحدة، "لا أصدق نفسي".

شاهد جزء من المباراة:

متى بدأ هذا الهوس تقريبا؟ فرانشيسكولي ذهب في عام 1989 إلى اولمبيك مارسيليا الذي كان ذائع الصيت في تلك الفترة من القرن العشرين.

على الرغم من أنه رحل سريعا في 1990، لكنه ترك اثرا كبيرا في نفس زيزو الذي كان يلعب لفريق "كان" في هذه الفترة، لكنه في الأساس أحد مواليد مدينة مارسيليا.

حديث زيدان عن اينزو دائما يحمل في طياته الكثير من كلمات الإعجاب والتقدير، هنا يتحدث زيزو عن اينزو قائلا: "كنت أرغب فقط في أن أخرج إلى الملعب وافعل هناك كل ما كان يفعله هو".

وأضاف "بعيدا عن كل شيء، كنت معجبا كثيرا بأسلوبه الأنيق، كما أنه لعب أيضا لفريقي، مارسيليا. لا يوجد لدي مثلا أعلى في اللعبة غيره على ما أعتقد."

كشف هذا الحديث الكثير عن أسلوب لعب زيدان الذي يشبه إلى حد ما اسلوب لعب فرانشيسكولي، بدا جليا عليه خلال سنواته في ريال مدريد هذا الأمر.

قليل من الركض، مزيد من التمريرات الدقيقة، أسلوب بسيط في المراوغة لكنه فعال إلى أقصى درجة، وأخيرا الرؤية التي جعلته أحد أبرز صناع اللعب في تاريخ فرنسا، ريال مدريد، وكرة القدم عموما.