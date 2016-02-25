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انتخابات الفيفا – إنفانتينو واثق من نجاحه في خلافة بلاتر

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انتخابات الفيفا – إنفانتينو واثق من نجاحه في خلافة بلاتر انتخابات الفيفا – إنفانتينو واثق من نجاحه في خلافة بلاتر

أبدى جياني إنفانتينو المرشح لرئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم ثقته من الحصول على أكثر من 105 صوت وهي ما ستجعله رئيسا للفيفا خلفا لسيب بلاتر.

وتقام غدا الجمعة انتخابات اختيار رئيس الفيفا الجديد بعد إيقاف بلاتر في ديسمبر الماضي لمدة 8 أعوام (تم تخفيفها إلى 6) من ممارسة أي نشاط يخص كرة القدم على خلفية قضايا فساد.

وصرح السكرتير التنفيذي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم لـ"رويترز" قائلا:"أنا واثق جدا من وضعي الحالي. نقاشي مع كثير من رؤساء الاتحادات الكروية جعل ثقتي تزداد، لذا آمل أن أحصل على أكثر من 105 صوت".

واستطرد "لقد تحدثت مع عيسى حياتو الرئيس المؤقت الحالي للفيفا وميشيل بلاتيني وبلاتر وأكثر من 150 رئيسا لاتحاد كرة مختلف حول العالم".

وتابع إنفانتينو "من الطبيعي حينما ترغب في أن تكون رئيسا للفيفا أن تتحدث مع أكبر عدد ممكن من الأشخاص لكن في النهاية أنت بحاجة لأن تقنع 105 اتحاد كرة لكي يصوت لك".

الجدير بالذكر أن إنفانتينو ينافسه على المنصب 4 آخرين هم الأردني الأمير علي بن الحسين والفرنسي جيروم شامباني والبحريني الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة والجنوب أفريقي توكيو سيكسويل.

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