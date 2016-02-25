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«العدل»: حريصون على التعاون مع ألمانيا في مواجهة الإرهاب وتحديث منظومة العدالة

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«العدل»: حريصون على التعاون مع ألمانيا في مواجهة الإرهاب وتحديث منظومة العدالة «العدل»: حريصون على التعاون مع ألمانيا في مواجهة الإرهاب وتحديث منظومة العدالة

أكدت وزارة العدل، في بيان لها اليوم الخميس، حرصها الكامل على التعاون مع ألمانيا في ما يتعلق بمواجهة الإرهاب، وتطوير وتحديث منظومة العدالة خاصة في ظل التشابه في خطوات وإجراءات التقاضي المعمول بها في البلدين.

وأعلن المستشار عادل فهمي مساعد وزير العدل لشئون التعاون الدولي، خلال استقباله يوليوس جيورج سفير ألمانيا لدى القاهرة، اليوم الخميس، عن تطلع الوزارة للتعاون مع الجانب الألماني في مجالات تدريب رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة.

وقال إنه في ظل تعاظم خطر الإرهاب الذي يتهدد العالم أجمع، فإنه أصبح من الضرورة التعاون الدولي والثنائي بين الدول للعمل على مواجهته واستئصاله من جذوره، مشيرًا إلى وجود لجنة برئاسة المستشار أحمد الزند وزير العدل لتطوير وسائل مكافحة الإرهاب من خلال التعاون مع العديد من دول العالم بهذا الشأن.

وأوضح فهمي، أن هناك تعاونا بهذا الشأن بين وكل من الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وفرنسا وغيرها من الدول، وأن مصر تتطلع إلى التعاون مع ألمانيا أيضا في هذا المجال من خلال التنسيق المشترك لمكافحة الجريمة المنظمة، وبصفة خاصة الجرائم الإرهابية، والتنسيق أيضا عبر مظلة الأمم المتحدة ولجانها المختصة.

وأعرب عن أمله في أن تقدم ألمانيا المساعدة لوزارة العدل في مشروع إنشاء الأكاديمية القضائية التي ستتولى إعداد خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون، وتأهيلهم العلمي للالتحاق بالنيابة العامة والهيئات القضائية الأخرى بعد اجتيازهم للاختبارات المطلوبة.

 من جانبه، أكد السفير الألماني اهتمام بلاده بالتعاون مع مصر، خاصة ما يتعلق بالجوانب القضائية والقانونية، معبرا عن تقدير بلاده لخطوة إجراء تشريعات جديدة تنظم عمل جهاز الشرطة وتدفع بمسيرة أدائه في إطار منظومة احترام حقوق الإنسان وكرامته.

 وأشار السفير إلى أن بلاده حريصة أيضا على أن تؤدي منظمات المجتمع المدني دورها ورسالتها بحرية تامة داخل مصر، بما يعزز من مسيرة الديمقراطية وحقوق الإنسان.

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