سقوط تاجر تموينى ببنى سويف زور "بادجات" السلع واستولى على 292 ألف جنيه

تمكنت مديرية التموين ببنى سويف اليوم، الخميس، من ضبط تاجر تموينى شمال المحافظة لاستيلائه على 292 ألف و340 جنيها عن طريق تزوير "بادجات" صرف السلع التموينية، تم تحرير المحضر رقم "2839 لسنة 2016" جنح مركز ناصر، وأحيل إلى النيابة فقررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق .

كان المحاسب شعبان عبدالعال، مدير عام التموين اثناء مراجعته تقارير شركة سمارت والخاصة بتجار التموين تبين عدم مطابقة "بادجات" صرف السلع الخاصة بـ "رمضان م م" تاجر تموينى يقيم قرية طحا بوش بمركز ناصر، لما تضمنته التقارير فألقت حملة يقودها مدير التموين القبض على التاجر بمنزله.