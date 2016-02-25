إصابة 6 في مشاجرة بين أبناء عمومة بقرية داقوف بسمالوط

أصيب 6 مواطنين في مشاجرة، وقعت بين أبناء العمومة بمركز سمالوط بالمنيا، وتبين أن مشاجرة قديمة نشبت بينهم خلال تواجدهم بليبيا.

وبحسب بيان لوزارة الداخلية اليوم الخميس تلقي اللواء رضا طبلية مدير أمن المنيا، بلاغاً من عمليات النجدة، بوقوع معركة بالأعيرة النارية ومصابين بقرية داقوف، بمركز سمالوط.

وبحسب مراسل ONA “أنتقل العقيد محمود الحلواني، نائب مأمور مركز شرطة سمالوط، علي رأس قوة ألي القرية، وتبين حدوث معركة بالأعيرة النارية، بين أولاد عمومة من عائلة عمر بالقرية، بسبب خلافات سابقة بالأراضي الليبية، وتجددت المشاجرة عقب عودتهم ألي قريتهم”.

وتم السيطرة على المشاجرة، وتمكن فريق البحث الجنائي برئاسة اللواء محمود عفيفي، مدير البحث بالمديرية، من ضبط المتهمين من الطرفين، وبحوزتهم بندقية آلية، و3 خرطوش، و3 فرد محلي، وكميات من الذخيرة، بحسب ما ذكر مراسل ONA

تم نقل المصابين إلي مستشفي قلوصنا بسمالوط، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الظروف والملابسات، وتحرر محضراً بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.