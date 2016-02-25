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حوار في الجول - عظيمة يتحدث عن: إفادة مارتن يول للأهلي وأسامة عرابي

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حوار في الجول - عظيمة يتحدث عن: إفادة مارتن يول للأهلي وأسامة عرابي حوار في الجول - عظيمة يتحدث عن: إفادة مارتن يول للأهلي وأسامة عرابي

حافظ محمد عبد العظيم "عظيمة" على تواجده في الجهاز الفني للأهلي رغم التغيرات التي طرأت عليه في الأونة الأخيرة.

وبعدما كان هو المدرب العام، استعان الأهلي بأسامة عرابي الأكبر منه سنا ليصبح مدربا عاما، ويتحول عظيمة لمنصب المدرب المساعد.

لمعرفة التشكيل النهائي لجهاز الأهلي الفني

وأجرى FilGoal.com حوارا مع عظيمة، وكل ما يلي على لسانه.

"مارتن يول اسما كبيرا في عالم التدريب، وسيفيد الأهلي بشكل كبير".

"وقتما كنت في ألمانيا، كنت أتابع مارتن يول الذي كان يتولى تدريب هامبورج وقتها، وكنت أعرف أنه مدرب رائع".

"التجربة الهولندية؟ نعم أن تجربتنا السابقة معها لم تنجح بشكل قوي مع بونفرير، لكن الأهلي حاليا يملك كل مقومات النجاح من لاعبين أكفاء إلى جهاز فني رائع".

"نزولي لمرتبة المدرب المساعد؟ أولا من أتى هو أسامة عرابي وقد كان عرابي قائدا للفريق حينما صعدت للفريق الأول لأول مرة، كما أننا أولاد النادي ولا يهمنا المسميات لكن الأهم هو إفادة الفريق في أي منصب".

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