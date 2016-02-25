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تقرير.. تشامبرلين قد يغيب حتى نهاية الموسم بسبب الإصابة

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تقرير.. تشامبرلين قد يغيب حتى نهاية الموسم بسبب الإصابة تقرير.. تشامبرلين قد يغيب حتى نهاية الموسم بسبب الإصابة

كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن احتمالية غياب أوكش تشامبرلين لاعب أرسنال عن الملاعب حتى نهاية الموسم الجاري بسبب الإصابة.

وتعرض تشامبرلين لإصابة في الركبة اليمنى والكاحل خلال مباراة فريقه الأخيرة أمام برشلونة في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا، وخرج على إثرها مستبدلا.

وبحسب الصحيفة، فإن تشامبيرلين مهددا بالغياب عن الفريق حتى نهاية الموسم بسب تلك الإصابة، ولكن المؤكد إلى الآن أنه سيغيب عن مباراتي منتخب إنجلترا الوديتين في الشهر المقبل أمام ألمانيا وهولندا.

ورجحت الصحيفة صعوبة لحاق تشامبيرلين باليورو المقبلة بسبب تلك الإصابة، إذ أنه عاد لتوه من إصابة كبيرة قبل أسابيع، ومن المرجح أن يغيب عن البطولة بسبب أن الجهاز الفني للمنتخب بقيادة روي هودجسون لم يختبره على الطبيعة مع الفريق أبدا.

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