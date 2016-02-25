لعبة في الجول – أحمد فتحي يختار.. أفضل مباراة مع الأهلي ' مفاجأة كبرى '

إجابة غير متوقعة بالمرة أجاب بها أحمد فتحي على سؤال FilGoal.com "ما هي أفضل مباراة لك مع الأهلي؟".

"أنا أحمد فتحي" سلسلة قدمها FilGoal.com على ست حلقات تحدث من خلالها لاعب الأهلي حول مشواره بداية من المنيا وحتى الظهور بقميص الأهلي.

ولكن حديث أحمد فتحي مع FilGoal.com لم ينته. ليشارك في (لعبة في الجول) عن أفضل وأصعب مباراة وأفضل هدف. وهنا الإجابة الأكثر غرابة.

ويقول أحمد فتحي لـFilGoal.com: "أفضل مباراة لي مع الأهلي هي مباراة أورلاندو بايرتس في ملعب المقاولون العرب بنهائي دوري أبطال إفريقيا".

مباراة نجح فيها الأهلي بالفوز بهدفين مقابل لاشيء ليتوج بطلا لإفريقيا مع وداع محمد أبو تريكة لجماهير المارد الأحمر وتسجيل أحمد عبد الظاهر من صناعة أحمد فتحي.

وأوضح فتحي: "لعبت العديد من المباريات الجيدة مع الأهلي، ولكن لقاء أورلاندو الأفضل بالنسبة لي. شعرت بأنني فعلت كل شيء في المباراة".

وأضاف "ليس من المهم التسجيل، ولكني فعلت كل شيء في المباراة. حتى مباراة الذهاب كانت رائعة أيضا وواحدة من أفضل مبارياتي".

وأتم فتحي حديثه مع FilGoal.com قائلا: "نهائي دوري أبطال إفريقيا في رادس ضد الترجي هو الأفضل لفريق الأهلي ككل".

طالع أيضا – أحمد فتحي (1) - عن بكائي بسبب الأهلي وقرار أحمر جعلني أترك الكرة

طالع أيضا – أحمد فتحي (2) - رحلة الإسماعيلي.. عن السعادة والحزن في مواجهة 100 ألف أهلاوي

طالع أيضا - أنا أحمد فتحي (3) – رحلة إنجلترا.. عن خداع وكيلي وإهانة رئيس الزمالك وقرار نهائي

طالع أيضا – أنا أحمد فتحي (4) - رحلة أرسنال.. عن تفاصيل لا يعلمها أحد في حديثي مرتين مع فينجر

طالع أيضا – أنا أحمد فتحي (5) - عما فعله مانويل جوزيه ولن أنساه أبدا في رحلة الأهلي

طالع أيضا – أنا أحمد فتحي (6) - عن شعور أول مختلف في واقعة بورسعيد.. وخلاف مع الأفضل أبو تريكة