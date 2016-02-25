محافظ السويس:التنسيق مع الجيش لتوفير السلع التموينية فى المنافذ بأسعار مخفضة

أكد اللواء أحمد الهياتمى محافظ السويس، أنه تواصل مع اللواء أ.ح محمد عبد اللاه قائد الجيش الثالث الميدانى، واللواء مجدى عبد العال مدير أمن السويس، وطالبهما بزيادة كمية الزيت والسلع التموينية المعروضة بأسوق بدر التابع لجهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، ومنافذ أمان التابعة لوزارة الداخلية، مع توفير أنواع بأسعار مخفضة تيسيرا على المواطنين.

وقال الهياتمى فى بيان اليوم، إن بعض التجار استغلوا العجز فى كميات الزيت والأرز لدى متعهدى توزيع السلع التموينية، ورفعوا أسعار تلك السلع استغلالا للمواطنين الذين لم يجدوا أمامهم إلا الزيت الحر، ومع زيادة المعروض بأسواق بدر ومنافذ أمان التى تشهد إقبالا متزايدا من المواطنين، سيتم موازنة الأسعار بين العرض والطلب.

وقال مجدى عبد العال مدير التموين بالسويس، إنه متواصل مع قيادات الوزارة، وعَلم أنه خلال 5 أيام سوف تصل كمية من الزيت والأرز لمحافظة السويس، لبدء صرف المواد التموينية المتأخرة.