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عبور 44 سفينة قناة السويس بحمولة 2.6 مليون طن

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عبور 44 سفينة قناة السويس بحمولة 2.6 مليون طن عبور 44 سفينة قناة السويس بحمولة 2.6 مليون طن
أعلن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، أن قناة السويس شهدت اليوم الخميس عبور 40 سفينة بحمولة 2 مليون و700 ألف طن سفن حاويات من الاتجاهين.

وكشف تقرير رسمي من هيئة قناة السويس اليوم، أن قافلة الشمال شهدت عبور 19 سفينة بحمولة مليون و300 ألف طن، وأن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات CSCL SATURN التى ترفع علم هونج كونج بحمولة 200 ألف طن قادمة من فرنسا ومتجهة إلى جدة.

وعبرت 25 سفينة من اتجاه الجنوب (القناة الجديدة) بحمولة مليون و300 ألف طن، وإن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات الدنمركية EBBA MAERSK بحمولة 171 ألف طن.

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مصر 365