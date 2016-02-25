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محافظ الأقصر يناقش خطة تغطية الترع والمصارف

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محافظ الأقصر يناقش خطة تغطية الترع والمصارف محافظ الأقصر يناقش خطة تغطية الترع والمصارف
ناقش محافظ الأقصر محمد بدر خطة المحافظة بالتعاون مع الأجهزة المعنية لتغطية الترع والمصارف.
>ووجه المحافظ خلال الاجتماع الذى عقده مع مسئولى الرى والمشروعات وحماية النيل بضغط الجدول الزمنى الخاص باستكمال تغطية الترع والمصارف المحددة طبقا للخطة السنوية بالمحافظة، ولفت المحافظ إلى أهمية تحديد الكتل السكانية مع حصر جميع الترع والمصارف التى تحتاج إلى تغطية فى مختلف أنحاء المحافظة .

وتطرق الاجتماع إلى مناقشة عدد من الملفات فى مقدمتها ملف مشروع مارينا العائمات السياحية بالمحافظة، حيث وجه المحافظة بالإعداد الجيد لدراسة المشروع مع وضع خطة متكاملة بالتنسيق مع كافة الجهات فى إطار السعى لتنفيذ عدة مشاريع سياحية بالمحافظة .
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مصر 365