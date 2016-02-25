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موظفة بمستشفى شبين تتهم أمين شرطة بالسب والقذف بالقليوبية

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موظفة بمستشفى شبين تتهم أمين شرطة بالسب والقذف بالقليوبية موظفة بمستشفى شبين تتهم أمين شرطة بالسب والقذف بالقليوبية
حررت موظفة بمستشفى شبين القناطر محضرا بمركز الشرطة، اتهمت فيه أمين شرطة بقسم ثانى بنها، بالتعدى عليها بالسب والشتم لرفضها عمل جبيرة له فى قدمه، بعد رفضه التوجه لعرض نفسه على طبيب العظام بالمستشفى، حيث نشبت بينهما مشادة كلاميه تطورت إلى السباب والشتائم.

تلقى مأمور مركز شبين القناطر بلاغا من "سهير.ح.س" موظفة بقسم العظام بمستشفى شبين، اتهمت فيه "فتحى س م" أمين شرطة بقسم ثان بنها، بالتعدى عليها بالسب والقذف أثناء عملها.

تم إخطار اللواء سعيد شلبى مدير الأمن، وتبين أنه أثناء توجه أمين الشرطة إلى قسم العظام لعمل جبيرة، رفضت الموظفة، وطلبت منه أن يعرض نفسه على طبيب العظام أولا فى العيادة الخارجية ويعمل أشعة، إلا أنه رفض بحجة أنه كشف وعمل الأشعة، فنشبت بينهما مشادة تطورت للسب والقذف من الطرفين وتوجهت إلى مركز الشرطة لتحرير محضر ضد الأمين.
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