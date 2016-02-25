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ضمان الجودة بجامعة أسوان يعد الخطة الاستراتيجية حتى عام 2030

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ضمان الجودة بجامعة أسوان يعد الخطة الاستراتيجية حتى عام 2030 ضمان الجودة بجامعة أسوان يعد الخطة الاستراتيجية حتى عام 2030
أنهى مركز الضمان والجودة والاعتماد بجامعة أسوان، اليوم، الخميس، إعداد الخطة الاستراتيجية لجامعة أسوان من عام 2015 حتى 2030، وذلك بالتنسيق والتعاون مع وحدة التخطيط الاستراتيجى بالجامعة.

وأكد الدكتور نادى كمال، مدير مركز ضمان الجودة والاعتماد، أنه تم توضيح الرؤيا لخطة الجامعة ورسالتها وأهدافها، مع وضع آليات القيم الحاكمة فى ضوء تحليل الوضع الراهن للجامعة، والعمل على توضيح استراتيجية تطور الجامعة للأعوام المقبلة وإعداد الخطط التنفيذية للجامعة لتطبيق معاير الجودة والضمان بالجامعة، لمواكبة كل ما هو حديث فى نظم التعليم على مستوى الجامعات.

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