أخبار عاجلة

مواجهات العشري والزمالك.. المتفوق العنيد في مواجهة الخواجة الجديد -
بالصور.. مدير أمن البحيرة يشيع جثامين شهداء «انفجار كنيسة مارمرقس» -
انتهاء مراسم جنازة جثامين شهداء حادث كنيسة مارجرجس بطنطا -
خالد صلاح عن تفجيرات «الشعانين»: حرب نخوضها و«اللي مش معانا يبقى ضدنا» -
قرار بالتعريف بمخاطر الإرهاب في الإذاعات الصباحية بمدارس الجيزة -
فيديو.. وزير الأوقاف: الاعتداء على أي كنيسة هو بمثابة اعتداء على المسجد -
فيديو.. برلماني يطالب بإعادة هيكلة وزارة الداخلية -
إيفرتون يوقف قطار انتصارات ليستر ستي ويفوز عليه 4 - 2 -
البابا تواضروس يعزي شهداء طنطا: أحياء في قلوبنا.. وأحضان المسيح تعزينا -
مساعد وزير الداخلية الأسبق: الجماعات الإرهابية سيطرت على الشباب بالأموال -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

اغلاق باب التظلمات للشهادتين الاعدادية والابتدائية بالسويس

Google+ Print
اغلاق باب التظلمات للشهادتين الاعدادية والابتدائية بالسويس اغلاق باب التظلمات للشهادتين الاعدادية والابتدائية بالسويس
أعلنت مديرية التربية والتعليم بالسويس عن غلق باب التظلمات على نتائج امتحانات الشهادتين الابتدائية و الإعدادية للفصل الدراسى الأول.

وأوضح رضا سليمان مدير إدارة شئون الطلبة و الامتحانات بالمديرية أن عدد تظلمات على نتائج امتحانات الشهادة الإعدادية بلغ 951 تظلماً من إجمالى عدد المتقدمين للشهادة الإعدادية و هو 11384 طالباً و طالبة.

و أضاف رضا سليمان أن عدد تظلمات الشهادة الابتدائية قد بلغ 165 تظلماً من أصل عدد المتقدمين للابتدائية و هو 12193 تلميذاً و تلميذة.

و أكد سليمان أنه بمجرد انتهاء فترة الإطلاع على أوراق الإجابات من قبل لجان التوجيهات الفنية المختصة و تقدير الدراجات بجميع المواد الدراسية سوف يتم الإعلان عن النتائج بالمدارس حيث يتم تسليم نتائج التظلمات فور ظهورها إلى كل مدارس المحافظة الابتدائية و الإعدادية .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365