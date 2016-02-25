اغلاق باب التظلمات للشهادتين الاعدادية والابتدائية بالسويس

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالسويس عن غلق باب التظلمات على نتائج امتحانات الشهادتين الابتدائية و الإعدادية للفصل الدراسى الأول.

وأوضح رضا سليمان مدير إدارة شئون الطلبة و الامتحانات بالمديرية أن عدد تظلمات على نتائج امتحانات الشهادة الإعدادية بلغ 951 تظلماً من إجمالى عدد المتقدمين للشهادة الإعدادية و هو 11384 طالباً و طالبة.

و أضاف رضا سليمان أن عدد تظلمات الشهادة الابتدائية قد بلغ 165 تظلماً من أصل عدد المتقدمين للابتدائية و هو 12193 تلميذاً و تلميذة.

و أكد سليمان أنه بمجرد انتهاء فترة الإطلاع على أوراق الإجابات من قبل لجان التوجيهات الفنية المختصة و تقدير الدراجات بجميع المواد الدراسية سوف يتم الإعلان عن النتائج بالمدارس حيث يتم تسليم نتائج التظلمات فور ظهورها إلى كل مدارس المحافظة الابتدائية و الإعدادية .