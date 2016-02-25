تعيين شريف القرش رئيسا لـ"موبكو" وعادل المهدى لـ"سوبسك" بالسويس

أصدر وزير البترول، طارق الملا قرارا بتعيين المهندس شريف القرش رئيسا لمجلس إدارة شركة موبكو وتعيين المهندس عادل المهدى رئيس لمجلس إدارة شركة سوبسبك فى ?السويس.

وأكد مصدر مسئول بشركة موبكو، أن المهندس شريف القرش تولى منصب رئيس مجلس إدارة شركة موبكو خلفا للمهندس حسن عبد العليم الرئيس السابق لشركة موبكو الذى انتهت مدة خدمته القانونية ببلوغه 60 عاما.

وأوضح المصدر، أن المهندس شريف القرش كان يشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة سوبسك وهو من المشاركين فى تأسيس شركة موبكو، كما أن المهندس عادل المهدى الرئيس الجديد لشركة سوبسك كان يشغل نائب رئيس شركة موبكو خلال الفترة الماضية.