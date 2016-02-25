«ياناس يا شر .. كفاية أر» بقلم | دكتورة أماني إبراهيم

هكذا بدا أمس خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الأربعاء، لجموع شعبه من المصريين في حين ان ابصار الشعب شاخصة على كل كلمة عسى يجدوا بين تلك الكلمات احلام الأمس حقائق اليوم ومستقبل الغد .. بل اكاد أجزم اني اتنفس رائحة البخور خوفا على انجازتنا من الحسد والعين الوحشة..

دول وخطط واستراتيجيات اكتشافات واختراعات تكنولوجيا متطورة والصعود لسطح القمر ونحن مازلنا نخاف من الحسد والأر … كيف هذا ونحن في القرن العشرين فاذا كان هذا هو المبدأ فليجلس كل منا مكانه ينتظر مصروفه الذي يقتطعه رب الأسرة لأبنائه دون اي شفافية او مكاشفه لحال الأسرة ان كانت تعاني او لا… اكاد ادرك الآن اننا مواطنين ليس لنا اي علاقة بأي معاناة داخل الوطن ومطلوب منا ان نتعاون ونتشابك بقوة الخير من اجل صناعة امة قوية تواجه الأزمات والأرهاب كيف ونحن لانملك حتى معرفة امكانياتنا لتحقيق اهدافنا فليس مطلوب منا سوى فتح افواهنا لتناول الطعام ..

ولولا الخجل لطالبت خبراء الزمن القصير أهل الطفرة التي لم تتجاوز العشرون عاما او اقل من دول الخليج ليأتوا الينا بخبرائهم ليعطونا دروسا في كيفية تطوير بلادهم في تلك الفترة الضئيلة لتصبح دولهم من اوائل الدول المتقدمة في التعليم والتقدم التكنولوجي المواكبه للعصرالحديث وقد اجزم اني نشأت وانا اسمع باستمرار كلمة خطط خمسية و خطط خمسينية كنت صغيرة ذلك الوقت ولم اكن افهم معناها لكن حين نضجت ادركت انه هكذا تنهض الأمم بالخطط والاستراتيجيات طويلة الأمد قد تمتد الخطة لخمسين سنة مستقبلية تتلوها خطط وخطط مهما تغير الأشخاص ومهما اختلفت المناصب ..

المستثمرون والمقاولون ليسوا الوحيدين الذين يبذلون جهودهم عبثاً ومن دون ثمر والمحامين أيضاً اللذين يعملون وبخاصة في قضايا الأمور العائلية وأيضاً مسؤولي الإعلام في شركات تصنيع السيارات يعملون كل ما بوسعهم في محاولة جعل العالم مكان أفضل للعيش ومساعدة البشرية .

فعلى سبيل المثال في النصف الأخير من السنة الماضية إنزعج الكثيرين من مسؤلي البنوك وإتخذوا موقفاً ملحوظاً من رئيس الخدمات في السلطة المالية والمصرفية في المملكة المتحدة البريطانية لأنه وصف عملهم وجهودهم التي يبذلونها بأنهم “غير مفيدين للمجتمع”. والآن يُبدي السيد إيدار تورنر حُكمه في وضع إطار أوسع لهذا التعريف الصريح والصائب من خلال سلسلة من المحاضرات ألقاها في كلية الإقتصاد في لندن أي اننا بحاجة للتشخيص الحقيقي لمشاكلنا وطرق العلاج والوقاية منها في المستقبل لما لأ اذا كان الهدف هو مصلحة الوطن وشعب يحيا حياة كريمة …

لقد ذكرتني كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في خطابه بالأمس حين لم يفصح عن المصنعين والمفترض انهما سيحققان حالة من الأكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي خوفا من شرار القوم بالمثل اللي بيقول ” مايحسد المال الا اصحابه ” يعني من الآخر كده من كتر الخير اللي احنا فيه خايفين على نفسنا من الحسد فلا مجال اليوم للمقارنة فأنا اتعجل بسرعة الصاروخ ان اجد نفسي كوطن فوق سطح القمر فلم يعد لدينا وقت للصبر والأنتظار فمن حقي ان ارى احلامي حقيقة اتمتع بها في حياتي حتى يأخذ الله وديعته وليس بالأخذ فقط تتحقق المتعه الذاتية بل العمل والكفاح والمقاومة للحياة لتحقيق السعادة كما نرجوها ..

فلماذا لا تجعلنا نشاركك سيادة الرئيس مشاركة حقيقية متطوعين من اجل ان تعود الفائدة في النهاية علينا وعلى بنائنا ولاضير من الطمع المحفز في منصب او ترقية او ماشابه طالما هي محفز ووقود للنمو والتنمية فلا عمل دون هدف .. اما اذا قمنا بالنظر الي ماتعانيه الدولة اقتصاديا فهناك فجوة كبيرة بين الأيرادات ومصروفات الدولة بشكل ملحوظ ادى الي زيادة عجز الموازنة ولعل اهم اجابة على اسباب زيادة مصروفات الدولة هو خدمة الدين العام والدعم كاكبر بنود للمصروفات والتي تتأثر بزيادة سعر الفائدة على اذونات الخزانة المصرية مما ادى الي ارتفاع الدين العام بشكل كبير ومن الطبيعي ان يكون وراء كل هذه الزيادات اسبابا تكمن في عدم الأستقرار السياسي منذ 2011 والذي يعاني من مهاترات وتغييرات مستمرة في الحكومات بجانب انهاك الدولة بشكل كبير في مكافحة الأرهاب التي تزداد ضريبتها يوما بعد يوم ماديا ونفسيا .. ان اهم ماتواجهه مصر الآن هو خوف واحجام المستثمرين من المخاطرة في زيادة الأستثمار وعلى الرغم من الدعم الذي تدعمه الدولة على بعض السلع الا انها لاقت ارتفاعا ملحوظا في الأسعار لأرتفاع سعر البترول والسلع الغذائية ولامانع لدينا من التقشف وخفض قيمة الدعم واعادة هيكلة الدين العام وغيرها من الأجراءات دون المساس بعزتنا وكرامتنا كمواطنين نحيا حياة كريمة بالقليل المادي والغني بالكرامة فمن حقنا ان نشعر بما تقدمه الدولة لنا من خدمات حتى يزيد ايماننا بالعطاء والانتماء لما لا اذا كنا بالفعل نعجن بأنفسنا صناعة النمو ونعلم بكل شفافية ماذا سيأتي لنا الغد من منافع طالما ان هذه الأجراءات والسياسات تؤدي في النهاية الي الأستقرار السياسي لتصحيح مسار الأقتصاد المصري الفترة المقبلة ..ولكن مايطمنا انه ياما”دقت عالراس طبول” وتخرج مصر من ازماتها دائما ولكن ليس هذا هو ما اصبو اليه فلما لا نخرج سريعا من ازمتنا ونسارع الزمن ونلحق بقطار الدول التي تتقدم بسرعة البرق ونحن قادرون على هذا شعب قوامه 90 مليون متنوع الفكر والطاقات والقدرات يستطيع ان يصنع المعجزات اذا تم توجيهه للنحت في الصخر … ولكن لتفك اغلالنا ونشمر سواعدنا وتتفتح عقولنا ويطلبنا الرئيس الي عمل واضح وبناء وسيجدنا كعش النمل جيوشا ورائه لبناء مستقبلنا ومستقبل ابنائنا فهل من مستجيب ؟؟؟.