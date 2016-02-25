إصابة 6 فى مشاجرة بين أبناء عمومة بقرية بسمالوط

أصيب 6 أشخاص فى مشاجرة، وقعت بين أبناء العمومة بمركز سمالوط بالمنيا، اليوم، الخميس.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن المنيا، بلاغاً من عمليات النجدة، بوقوع معركة بالأعيرة النارية ومصابين بقرية داقوف، بمركز سمالوط.

انتقل العقيد محمود الحلوانى، نائب مأمور مركز شرطة سمالوط، على رأس قوة الى القرية، وتبين حدوث معركة بالأعيرة النارية، بين أولاد عمومة من "عائلة عمر" بالقرية، بسبب خلافات سابقة بالأراضى الليبية، وتجددت المشاجرة عقب عودتهم إلى قريتهم.

تم السيطرة على المشاجرة، وتمكن فريق البحث الجنائى برئاسة اللواء محمود عفيفى، مدير البحث بالمديرية، من ضبط المتهمين من الطرفين، وبحوزتهم بندقية آلى، و3 خرطوش، و3 فرد محلى، وكميات من الذخيرة.

تم نقل المصابين إلى مستشفى قلوصنا بسمالوط، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الظروف والملابسات، وتحرر محضراً بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.