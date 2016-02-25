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ضبط مخزن لتصنيع المتفجرات داخل شقة فى قرية مرسى بالشرقية

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ضبط مخزن لتصنيع المتفجرات داخل شقة فى قرية مرسى بالشرقية ضبط مخزن لتصنيع المتفجرات داخل شقة فى قرية مرسى بالشرقية
أكد مصدر أمنى بوزارة الداخلية، أن جهاز الأمن الوطنى، بالتنسيق مع المباحث الجنائية، تمكن من ضبط مخزن لتصنيع العبوات المتفجرة، اليوم الخميس، والتى تستخدم فى تصنيع المواد المتفجرة داخل وحدة سكنية بقرية العدوة، مسقط رأس الرئيس الأسبق محمد مرسى، التابعة لمركز ههيا فى الشرقية.

وأضاف المصدر، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه تم ضبط العديد من العبوات المجهزة للاستخدام، وشكائر كيماوى متغير تركيزها، لتصبح مادة متفجرة، وبرادة ألومنيوم، وجراكن تنر وسوائل كيميائية، وسلاح آلى وذخيرة .

وأشار المصدر إلى اتخاذ مجموعة من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية الشقة وكرا لتصنيع العبوات المتفجرة لاستخدامها فى أعمال تخريبة.
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