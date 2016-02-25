حملة «راقب نائب» تطالب مجلس النواب بإحالة توفيق عكاشة للجنة القيم

استنكرت حملة “راقب نائب” المختصة بتقييم أداء نواب البرلمان، قيام الإعلامي توفيق عكاشة، عضو مجلس النواب، باستقبال السفير الاسرائيلي حاييم كوهين بمنزله بالدقهلية أمس الأربعاء .

وقال محمد بدر، المنسق العام لحملة راقب نائب، خلال بيان صحفي اليوم الخميس، إن مجلس النواب عليه أن يحيل “عكاشة” للجنة القيم.

ووجه بدر، رسالة إلى “عكاشة”، قائلا : “بلقائك بالسفير الاسرائيلي أصبحت نائبا عن اسرائيل “.

التقى الإعلامي توفيق عكاشة، عضو مجلس النواب، مساء أمس الأربعاء، السفير الإسرائيلى بالقاهرة حاييم كورين بمنزله بمحافظة الدقهلية؛ تلبيته لدعوته لتناول وجبة العشاء والنقاش فى عدة أمور بناءً على دعوة عكاشة.