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«عبد الحفيظ» :باسم علي لم يتلق عروض للرحيل عن الأهلي

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«عبد الحفيظ» :باسم علي لم يتلق عروض للرحيل عن الأهلي «عبد الحفيظ» :باسم علي لم يتلق عروض للرحيل عن الأهلي

باسم علي الظهير الايمن للنادي الاهلي

نفى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي تلقي باسم علي لاعب الفريق عروض من أجل الرحيل إلى نادي آخر مشيرًا إلى أن كل ما يتردد فى هذا الشأن أمر غير صحيح بالمرة.

وقال عبد الحفيظ في تصريح لموقع النادي الاهلي :”لم تأتي عروضا لباسم سواء من المقاولون العرب أو الإسماعيلي”.

وأضاف “اللاعب مستمر في التدريبات ولم يتحدث مع أحد بشأن رغبته في الرحيل”

وأكد “أن موسم الانتقالات الشتوية انتهى، الحديث عن بيع وشراء اللاعبين حاليا غير منطقي”، على حد وصفه.

وتضائلت مشاركة الظهير الأيمن للنادي الاهلي صاحب الـ27 عاماً في الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

ولم يشارك باسم علي سوى في مباراة سموحة التي خسرها الأهلي بثلاثة أهداف دون مقابل، ويعتبر باسم هو اللاعب الثالث في مركز الظهير الأيمن بالأهلي بعد أحمد فتحي ومحمد هاني.

 

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