الخارجية تنجح في إطلاق سراح 13 بحاراً في اليمن

صرح مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية في بيان اليوم الخميس أن جهود وزارة الخارجية أسفرت عن إطلاق سراح ثلاثة عشر بحاراً مصرياً بعد احتجازهم في ميناء الحديّدة جنوب اليمن الواقع تحت سيطرة الحوثيين عقب اصطدام سفينتهم برصيف الميناء.

وأضاف مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية “أن السفير المصري لدى اليمن قد بذل مساعٍ مكثفة لدى المسئولين بالجهات الأمنية اليمنية وكبار مسئولي الميناء لضمان الحفاظ على سلامة البحارة المصريين الذين تدهورت حالتهم الصحية والنفسية، وذلك تحت ظروف شديدة الدقة وفي منطقة قريبة من مواقع العمليات العسكرية”، على حد وصفه

وأوضح أن البحارة قد استقلوا سفينة تابعة لبرنامج الغذاء العالمي وترفع علم الأمم المتحدة، والتي أبحرت بالأمس متوجهة إلى ميناء جيبوتي،

وأشار إلى أن السفير المصري لدى اليمن على اتصال مستمر بالبحارة خلال رحلتهم، كما تم التنسيق بين سفارتينا لدى كل من اليمن وجيبوتي لترتيب استقبالهم وتسفيرهم إلى القاهرة فور وصولهم سالمين إلى جيبوتي.

وبحسب البيان قدم مساعد وزير الخارجية تهنئته للبحارة المصريين بعد خروجهم من دائرة الخطر، مؤكداً أن سلامة المواطن المصري وأمنه في كل بقعة من بقاع الأرض هي أولوية قصوى وأمانة تتحملها وزارة الخارجية بالتنسيق مع كافة أجهزة الدولة المعنية برعاية المصريين في الخارج.