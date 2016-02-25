أخبار عاجلة

مواجهات العشري والزمالك.. المتفوق العنيد في مواجهة الخواجة الجديد -
بالصور.. مدير أمن البحيرة يشيع جثامين شهداء «انفجار كنيسة مارمرقس» -
انتهاء مراسم جنازة جثامين شهداء حادث كنيسة مارجرجس بطنطا -
خالد صلاح عن تفجيرات «الشعانين»: حرب نخوضها و«اللي مش معانا يبقى ضدنا» -
قرار بالتعريف بمخاطر الإرهاب في الإذاعات الصباحية بمدارس الجيزة -
فيديو.. وزير الأوقاف: الاعتداء على أي كنيسة هو بمثابة اعتداء على المسجد -
فيديو.. برلماني يطالب بإعادة هيكلة وزارة الداخلية -
إيفرتون يوقف قطار انتصارات ليستر ستي ويفوز عليه 4 - 2 -
البابا تواضروس يعزي شهداء طنطا: أحياء في قلوبنا.. وأحضان المسيح تعزينا -
مساعد وزير الداخلية الأسبق: الجماعات الإرهابية سيطرت على الشباب بالأموال -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

القضاء الإدارى يلغى قرار الداخلية بإدراج اسم مواطنه بقوائم المنع من السفر

Google+ Print
القضاء الإدارى يلغى قرار الداخلية بإدراج اسم مواطنه بقوائم المنع من السفر القضاء الإدارى يلغى قرار الداخلية بإدراج اسم مواطنه بقوائم المنع من السفر
قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، بقبول الدعوى المقامة من شربات بخيت سالم دهمان، التى تطالب بإلغاء قرار وزير الداخلية بوضعها على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، وأمرت بإلغاء القرار المطعون فيه.

وذكرت الدعوى التى حملت رقم 47576 لسنة 68 ق، أن المدعية نما إلى علمها صدور قرار وزير الداخلية بمنعها من السفر إلى الخارج وإدراج اسمها ضمن قوائم الممنوعين من السفر.

وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إن المدعية أدرجت على قوائم الممنوعين من السفر بالقرار رقم 2995 لسنة 2013 بناء على كتاب مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام رقم 1425 لسنة 2013، وذلك حفاظاً على سمعة البلاد بالخارج لكون المدعية دائمة السفر إلى اليمن والسعودية للتسول.

وأوضحت الحيثيات أن القرار الصادر من مساعد وزير الداخلية للأمن العام غير قانونى، حيث أنه غير مخول بذلك طبقاً لاحكام الدستور والقانون، وما استقرت عليه أحكام المحكمة الدستورية العليا من أن المنع من التنقل لا يملكه إلا قاض أو عضو نيابة عامة يعهد إليه القانون بذلك دون تدخل من السلطة التنفيذية، ما يكون معه القرار المطعون فيه قد اغتصب سلطة القضاء، الأمر الذى ينحدر به إلى درجة الانعدام، ما تقضى معه المحكمة بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من أثار.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365