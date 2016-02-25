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السيطرة على حريق بمزرعة مدرسة الزراعة ببنها

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السيطرة على حريق بمزرعة مدرسة الزراعة ببنها السيطرة على حريق بمزرعة مدرسة الزراعة ببنها
تمكنت أجهزة الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة على حريق هائل شب بمزرعة مدرسة الزراعة ببنها، وأسفر عن احتراق نخلتين وصوبة زراعية كاملة بسبب عقب سيجارة ألقى أسفل إحدى أشجار النخيل بالمدرسة، ولم يسفر الحريق عن أى إصابات أو خسائر فى الأرواح.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق بإشراف المستشار أحمد عبد الله المحامى العام لنيابات شمال بنها، وأمر خالد أباظة رئيس نيابة بنها بندب المعمل الجنائى لإعداد تقرير عن الحريق وتحديد أسبابه.

تلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية بلاغا من السيد عز العرب مدير عام الإدارة التعليمية ببنها بنشوب الحريق بمزرعة المدرسة.

انتقل على الفور العميد مجدى راشد مأمور قسم أول بنها وقوات الحماية المدنية وسيارتى إطفاء، وتم السيطرة على الحريق قبل امتداده لباقي المزرعة، وبالفحص تبين أن حريق نشب عقب إلقاء "عقب سيجارة" مشتعل أسفل إحدى أشجار النخيل بالمدرسة، مما تسبب فى إمساك النيران بها وانتقلها لنخلة مجاورة والصوبة الزراعية الخاصة بالمدرسة، حيث أتت النيران عليها بالكامل وأنقذت العناية الإلهية المدرسة من كارثة محققة، نظرا لبعد المسافة بين المبانى الدراسية والطلاب والمزرعة محل الحريق.
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مصر 365