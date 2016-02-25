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تجديد حبس 3 خيالة 15 يومًا بتهمة «ببيع حجارة الأهرامات»

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تجديد حبس 3 خيالة 15 يومًا بتهمة «ببيع حجارة الأهرامات» تجديد حبس 3 خيالة 15 يومًا بتهمة «ببيع حجارة الأهرامات»

أرشيفية

المراسل: رمضان عبد العظيم

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح الهرم، اليوم الخميس، قبول الاستئناف المقدم من نيابة الهرم برئاسة المستشار محمد أبو الحسب على قرار إخلاء سبيل كل من “عبد الله. ف” 33 سنة و”أسامة. ف” 43 سنة و”خالد. س” 25 سنة يعملون جميعا خيالة وتجديد حبس المتهمين 15 يوما على ذمة التحقيقات فى الاتهامات الموجهة إليهم بإتلاف منشآت أثرية والشروع فى بيعها للسائحين بالمنطقة الأثرية بالهرم والنصب.

وكان قاضي المعارضات، قد أصدر قرار بإخلاء سبيلهم ولكن النيابة استأنفت على هذا القرار.

كشفت تحقيقات النيابة التى باشرها محمد بهاء الدين وكل أول نيابة الهرم أن المتهمين هم كل من “عبد الله. ف” 33 سنة وهو المتهم الرئيسى الذى تولى تلقى المبالغ المالية من المشترين و”أسامة. ف” 43 سنة و”خالد. س” 25 سنة وهما اللذان توليا عملية الاتفاق مع العملاء ويعملون جميعهم خيالة بمنطقة الأهرامات وبمواجهتهم اعترفوا بما هو منسوب إليهم وأضافوا أنهم قبل ضبطهم قاموا بتكسير بعض الأحجار من الهرم الثالث منقرع وبيعها لمصريين وفوجئوا أنهم تم تصويرهم وفضح أمره

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