بالصور.. تشييع جنازة عبد الرحمن خير من السيدة زينب.. والعزاء السبت بـ"عمر مكرم"

شيعت جنازة القيادى اليسارى عبد الرحمن خير، عضو مجلس الشورى السابق ونائب رئيس اتحاد العمال السابق، ووالد الزميلة الصحفية فاطمة خير، من مسجد السيدة زينب بعد صلاة الظهر.

شارك فى تشييع الجنازة النائب البرلمانى السابق حسين مجاور، وسيد مشعل وزير الإنتاج الحربى السابق، وأحمد فوزى الأمين العام للحزب المصرى الديمقراطى .

وسيقام العزاء السبت المقبل بمسجد عمر مكرم بميدان التحرير .



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- وفاة عبد الرحمن خير وتشييع الجنازة من السيدة زينب