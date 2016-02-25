مياه الشرب تنظم ندوة للترشيد والتوعية بمدرسة 24 أكتوبر الإسماعيلية

أعلن عادل عبد المنعم مدير الإعلام والعلاقات العامة بشركة مياه محافظات القناة، أنه تم تنظيم ندوة عن أهمية المياه والتوعية لترشيد الاستهلاك بالتنسيق مع الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام والتوعية بمحافظات القناة لمياه الشرب والصرف الصحى، وذلك تحت إشراف أسامة سعد موجه كشافة التربية والتعليم ومصطفى فاروق قائد المجموعة الكشفية ومنى الدسوقى وتيسير الصفتى قائد فريق البراعم وحنان الدسوقى مسئولة الاتحاد بالمدرسة، وأمانى خليل أسرة رياض الأطفال، ومحمد حجاب موجه أول تربية رياضية وميرفت عبد المنعم موجه عام التربية الرياضية، وذلك فى ظل استمرار فريق براعم بمدرسة 24 أكتوبر الرسمية للغات لخوض مسابقة التفوق الكشفى "التقييم الجمهورى".

وأشار عبد المنعم إلى أن الندوة شارك فيها كل من عبير خليل مدير العلاقات العامة وعبير الحسينى مدير الإعلام وسيف صبحى مدير التوعية ومحمود سلطان عضو العلاقات العامة والإعلام، حيث قاموا بالشرح بأسلوب مبسط مع تلاميذ رياض أطفال، والذين أظهروا من خلال مقطوعات من الأغانى عن وعيهم وفهمهم لقيمة المياه ومصادر تواجدها وأهمية الحفاظ عليها.

وأضاف مدير العلاقات العامة، أنه تم عرض قصة "سلمى" والتى تدور أحداثها عن أهمية النيل وضرورة التقدير والحفاظ على المياه، أيضا تم تعريف الأطفال بدور محافظات القناة لمياه الشرب والصرف الصحى من خلال قطاعاتها المتخصصة، وأثر ذلك فى تقديم خدمة متميزة فى مجالى مياه الشرب والصرف الصحى.