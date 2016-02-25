بدء فعاليات المؤتمر القومى لتفعيل برامج محو الأمية بحضور 250 مشاركا

بدأت فعاليات المؤتمر القومى لتفعيل برامج محو الأمية "رؤى غير تقليدية"، والاسترشاد بالتجارب الدولية والمحلية بمدينة شرم الشيخ.

ويعقد اللقاء تحت رعاية اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، وبرئاسة أسامة فراج رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار ومحو الأمية، وبحضور اللواء أبوبكر الجندى رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وبالتعاون مع جمعية شركاء النجاح للتنمية الاقتصادية.

وقال الدكتور أسامة محمود فراج رئيس جهاز محو الأمية والهيئة العامة لتعليم الكبار، إن المؤتمر يهدف إلى تقليل معدلات الأمية بمصر، وذلك بالاستعانة والاسترشاد بالتجارب غير التقليدية، والعمل على التوسع فى تطبيقها من خلال المفاهيم و"الرؤى الغيرتقليدية" المقترحة لبرامج محو الأمية، وتفعيل دور المشاركة المجتمعية لمنظمات وجمعيات المجتمع المدنى بالتعاون مع الأجهزة الحكومية والهيئات.

وأشاد المحافظ بفرع محو الأمية الذى يبذل كل الجهد لمحو أمية الكبار خاصة فى الوديان ومدن المحافظة.

وأوضح مدير الهيئة، أن المؤتمر يتم من خلال 6 جلسات ورش عمل بحضور 250 مشاركا، وسيتم تكريم أفضل المبادرات فى مجال تعليم الكبار أثناء فعاليات المؤتمر، فضلاً عن تكريم المؤسسات والهيئات والمنظمات والجمعيات والأفراد الداعمين لهيئة تعليم الكبار.

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