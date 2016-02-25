"الكهرباء" : مصر لم تنسحب من تجمع الطاقة لدول شرق إفريقيا

نفت وزارة الكهرباء والطاقة المصرية ما تردد عن انسحاب مصر من تجمع الطاقة لدول شرق إفريقيا بعد اعتراضها على الخطة الرئيسية لتجمع الطاقة رغم موافقة باقى الدول.

وذكر بيان رسمى صادر عن الوزارة صباح اليوم الخميس، أن اجتماعات اللجنة التوجيهية الـ23 والمجلس الوزاري (11) لدول تجمع الطاقة بشرق إفريقيا (EAPP) والاجتماع التنسيقى مع شركاء التنمية بالعاصمة الإثيويبية أديس أبابا الذى عقد الاثنين الماضى بحضور وفد مصرى رفيع المستوى وممثلى أربعة دول من اجمالى عشرة دول أعضاء، قد شهد موافقة الدول الأعضاء على الخطة الرئيسية الإقليمية المحدثة 2014 للوعاء فيما عدا ممثل مصر، والذى سبق وأن قدمت تحفظاتها خطياً إلى اللجنة التوجيهية.

وأوضح البيان أن المجلس الوزاري وافق على إقرار الخطة الرئيسية المحدثة للتجمع بدون اجماع من المشاركين حيث اعترضت مصر عليها، وعليه رئيس الوفد المصرى وممثل وزير الكهرباء بإلقاء كلمة أستعرض فيها الأسباب الخاصة بإعتراض مصر على الخطة الرئيسية.

ولفت البيان، أن انسحاب مصر من الاجتماعات يخالف الحقيقة، وعار تماماً من الصحة ، حيث أستمر الوفد المصرى بالاجتماعات حتى نهايتها ، وأصر على موقف مصر من الخطة الرئيسية ، وتم إدراج اعتراضاته بمحاضر الاجتماعات سواء باللجنة التوجيهية أو الاجتماع الوزاري، بالإضافة إلى أن اعتماد الخطة بدون إجماع وبحضور أقل من نصف أعضاء دول التجمع ،الأمر الذى يمثل مخالفة جسيمة وخرق للاتفاقية الحكومية الموقعة عام 2005 والتي تم تأسيس الوعاء بناء عليها، حيث تم التصويت من خلال أربعة أصوات فقط (أثيوبيا ـ السودان ـ بوروندي ـ رواندا) مقابل صوت واحد اعتراض لجمهورية مصر العربية.

>