الخارجية: الإفراج عن 13 بحارا مصريا كانوا محتجزين لدى الحوثيين باليمن

صرح مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية هشام النقيب بأن جهود الوزارة أسفرت عن إطلاق سراح ثلاثة عشر بحاراً مصرياً بعد احتجازهم فى ميناء الحديّدة الواقع تحت سيطرة الحوثيين عقب اصطدام سفينتهم برصيف الميناء.

وأضاف مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية أن السفير المصرى لدى اليمن قد بذل مساعٍ مكثفة لدى المسئولين بالجهات الأمنية اليمنية وكبار مسئولى الميناء لضمان الحفاظ على سلامة البحارة المصريين الذين تدهورت حالتهم الصحية والنفسية، وذلك تحت ظروف شديدة الدقة وفى منطقة قريبة من مواقع العمليات العسكرية.

كما أوضح مساعد وزير الخارجية أن البحارة قد استقلوا سفينة تابعة لبرنامج الغذاء العالمى وترفع علم الأمم المتحدة، والتى أبحرت بالأمس متوجهة إلى ميناء جيبوتى، مشيراً إلى أن السفير المصرى لدى اليمن على اتصال مستمر بالبحارة خلال رحلتهم، كما تم التنسيق بين سفارتينا لدى كل من اليمن وجيبوتى لترتيب استقبالهم وتسفيرهم إلى القاهرة فور وصولهم سالمين إلى جيبوتى.

وقدم مساعد وزير الخارجية تهنئته للبحارة المصريين بعد خروجهم من دائرة الخطر، مؤكداً أن سلامة المواطن المصرى وأمنه فى كل بقعة من بقاع الأرض هى أولوية قصوى وأمانة تتحملها وزارة الخارجية بالتنسيق مع كافة أجهزة الدولة المعنية برعاية المصريين فى الخارج.

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