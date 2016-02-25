عشماوي: نسعى لإقامة منطقة صناعية حرفية متكاملة بالوادي الجديد

أعلن محافظ الوادي الجديد اللواء محمود عشماوي، اليوم الخميس، عن إعداد دراسة متكاملة لإقامة منطقة صناعية متكاملة المرافق بالمحافظة للصناعات الحرفية البيئية.

أكد عشماوي في بيان للمحافظة الوادي الجديد، أنه كلف المهندس أحمد حسين وكيل وزارة الإسكان بالمحافظة بإعداد دراسة هندسية تفصيلية لقطعة أرض متكاملة المرافق بها خدمات ومرافق ووحدة تدريب، لخمس صناعات حرفية بيئية مميزة لطبيعة الواحات، وهي: “الخوص والارابيسك والخزف والفخار والسجاد والكليم”؛ لتكون نواة لمشروع صناعي بيئي ضخم يوفر فرص عمل جديدة للشباب.

وأضاف المحافظ أنه سيتم الاستعانة بفنانين تشكيليين ومدربين وخبراء لهذه الصناعات من أبناء الوادي الجديد؛ لتدريب كوادر شبابية على هذه الصناعات لمساعدتهم في خلق فرص عمل لهم، وتسويق منتجاتهم الحرفية، تحت إشراف ورعاية إدارة المحافظة والمنطقة الصناعية.