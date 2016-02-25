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14 مليون جنيه لإحلال وتجديد محطات تنقية مياه الشرب بالوادى الجديد

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14 مليون جنيه لإحلال وتجديد محطات تنقية مياه الشرب بالوادى الجديد 14 مليون جنيه لإحلال وتجديد محطات تنقية مياه الشرب بالوادى الجديد

أرشيفية

قال عادل عباس رئيس مركز ومدينة باريس، إنه يجري حاليا إنشاء 2 محطة تنقية مياه شرب بتكلفة 9 مليون جنيه الأولي بقرية درب الأربعين الثانية بتكلفة 4.5 مليون جنيه، وقارب العمل بها علي الانتهاء والثانية بقرية القصر القبلي بنفس التكلفة ويتم بدء العمل بها خلال أيام.

وأضاف عباس فى بيان اليوم، أنه يجري حاليا إحلال وتجديد وصيانة لـ4 محطات تنقية مياه شرب الأولي بقرية الغربية باريس، والثانية بقرية الشرقية باريس، والثالثة بقري بغداد، والرابعة بالمكس القبلي، بتكلفة إجمالية 5 مليون جنيه.

وأوضح عباس، أن العمل أوشك علي الإنتهاء من تركيب محطة مياه شرب «كومباكت» بالقرية الأولي بالشب بتكلفة 600 ألف جنيه، تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود عشماوي محافظ الوادي الجديد بسرعة توفير الخدمات والمرافق الأساسية للمناطق المحرومة خاصة قري الشب لتوطين الشباب والاستقرار بها.

 

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