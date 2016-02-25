«التموين »: ضخ 3 آلاف طن زيت يوميًا لحل أزمة السلع التمونية

قال جمال الشرقاوي، رئيس مجلس إدارة الشركة العامة لتجارة الجملة، إن يتم حاليا ضخ 3 ألاف طن زيت تمويني سواء من خلال شركات القطاع العام أو شركات القطاع الخاص.

وأضاف الشرقاوي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف بركات في برنامج “عين على البرلمان” المذاع على فضائية “الحياة 2″، أن المواطن بدأ يشعر بالتحسن في مستوى صرف السلع التموينية خلال الأيام الماضية.

وطمأن الشرقاوي المواطنين حول توافر كافة السلع في كافة المنافذ التموينية.

وأوضح، أن وزير التموين يتفاوض مع الموردين للتعاقد على أسعار أقل للسلع التموينية لخدمة المواطن، مناشدًا وسائل الاعلام بضرورة طمأنة المستهلك حول توافر السلع بالمكاتب التموينية.