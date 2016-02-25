أخبار عاجلة

مواجهات العشري والزمالك.. المتفوق العنيد في مواجهة الخواجة الجديد -
بالصور.. مدير أمن البحيرة يشيع جثامين شهداء «انفجار كنيسة مارمرقس» -
انتهاء مراسم جنازة جثامين شهداء حادث كنيسة مارجرجس بطنطا -
خالد صلاح عن تفجيرات «الشعانين»: حرب نخوضها و«اللي مش معانا يبقى ضدنا» -
قرار بالتعريف بمخاطر الإرهاب في الإذاعات الصباحية بمدارس الجيزة -
فيديو.. وزير الأوقاف: الاعتداء على أي كنيسة هو بمثابة اعتداء على المسجد -
فيديو.. برلماني يطالب بإعادة هيكلة وزارة الداخلية -
إيفرتون يوقف قطار انتصارات ليستر ستي ويفوز عليه 4 - 2 -
البابا تواضروس يعزي شهداء طنطا: أحياء في قلوبنا.. وأحضان المسيح تعزينا -
مساعد وزير الداخلية الأسبق: الجماعات الإرهابية سيطرت على الشباب بالأموال -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

«التموين »: ضخ 3 آلاف طن زيت يوميًا لحل أزمة السلع التمونية

Google+ Print
«التموين »: ضخ 3 آلاف طن زيت يوميًا لحل أزمة السلع التمونية «التموين »: ضخ 3 آلاف طن زيت يوميًا لحل أزمة السلع التمونية

قال جمال الشرقاوي، رئيس مجلس إدارة الشركة العامة لتجارة الجملة، إن يتم حاليا ضخ 3 ألاف طن زيت تمويني سواء من خلال شركات القطاع العام أو شركات القطاع الخاص.

وأضاف الشرقاوي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف بركات في برنامج “عين على البرلمان” المذاع على فضائية “الحياة 2″، أن المواطن بدأ يشعر بالتحسن في مستوى صرف السلع التموينية خلال الأيام الماضية.

وطمأن الشرقاوي المواطنين حول توافر كافة السلع في كافة المنافذ التموينية.

 وأوضح، أن وزير يتفاوض مع الموردين للتعاقد على أقل للسلع التموينية لخدمة المواطن، مناشدًا وسائل الاعلام بضرورة طمأنة المستهلك حول توافر السلع بالمكاتب التموينية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر

وزير التموين يعلن صرف مستحقات الفلاحين الموردين للقمح من خلال 3 بنوك

وزير التموين يعلن صرف مستحقات الفلاحين الموردين للقمح من خلال 3 بنوك

تعرف على لغز "الرائحة السمكية" في الزيت التمويني

تعرف على لغز "الرائحة السمكية" في الزيت التمويني

الصناعات المعدنية: تراجع أسعار البيليت العالمي فى بورصة لندن

الصناعات المعدنية: تراجع أسعار البيليت العالمي فى بورصة لندن