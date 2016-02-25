رئيس مؤتمر الصحة الإنجابية: غياب الرعاية الطبية يسبب المشاكل للحوامل

كشف الدكتور علاء الإبراشى استشارى طب الجنين والموجات فوق الصوتية بكلية طب قصر العينى جامعة القاهرة فى اليوم الثانى للمؤتمر الدولى الثالث لصحة المرأة الانجابية أن العديد من النساء المصريات خاصة الحوامل يعانين من غياب الرعاية الطبية الصحيحة ما يجعلهن يتعرضن للآثار السلبية للأمراض التى تصيبهن بسبب تأخر علاجها أو نتيجة الإهمال، مشيرا إلى أن الكشف المبكر ومتابعة الحمل يجعل المرأة وطفلها يتمتعان بصحة جيدة طوال فترة الحمل وبعد الولادة.

وأضاف الدكتور علاء الإبراشى رئيس المؤتمر الدولى الثالث لصحة المرأة الإنجابية الذى بدأت فعالياته أمس الأربعاء أن التكاليف لم تعد هى الأزمة الحالية فى الرعاية الطبية حيث تتوفر وحدة طب جنين بقصر العينى تقدم الرعاية بالمجان كما توجد الرعاية بأجور رمزية فى المستشفيات الجامعية فى المحافظات.

وأشار د.علاء فى افتتاح اليوم الثانى لفعاليات المؤتمر إلى أن المؤتمر يشمل اليوم محاضرات عن التكنولوجيا الجديدة لعلم الموجات الصوتية، التشخيص المبكر والولادة المبكرة ومعالجة المشكلات التى تحدث مع الحمل مثل الجلطات والسكر والضغط وكل ما له علاقة بالأم والجنين.

ويناقش مجموعة من الأطباء المصريين والأجانب فى المؤتمر كل ما هو جديد فى عالم طب الجنين وأمراض النساء والتوليد مع التركيز على الموجات الصوتية المتخصصة خاصة استخدامات الموجات الصوتية ثلاثية الأبعاد"الحديثة"والتى تساعد المرأة على الإنجاب بطريقة صحية.