خصم 3 أيام لمعلمة بمدرسة ابتدائية بالسويس لتوجيه ألفاظ نابية للتلاميذ

أصدر عبد الحافظ وحيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس، صباح اليوم، الخميس، قراراً بخصم 3 أيام من راتب المعلمة (ن. إ . ع) معلمة رياضيات بمدرسة على مبارك الابتدائية التابعة لإدارة جنوب التعليمية، وذلك لتوجيهها ألفاظ نابية للتلاميذ داخل الحصة، وذلك خلال مرور مفاجئ للمدرسة قام به عبد الحافظ وحيد فى حضور رءوف عياد، مدير إدارة جنوب التعليمية .

وطالب عبد الحافظ، مديرى الإدارات التعليمية ضرورة المحاسبة وبشدة لكل معلم يتلفظ بلفظ يسيىء للطلاب وأسرهم، لافتاً إلى أن الإساءة التى تصدر من المعلم فى حق الطالب تتعارض شكلاً وموضوعاً وميثاق شرفه وقيمته التربوية الأخلاقية التى ترقى إلى مرتبة الأنبياء والرسل.

وكان عبد الحافظ بدأ جولته بالمرور على مدرسة عبد الرحمن بن خلدون الإعدادية بنين وشارك طابور الصباح فى حضور رءوف عياد، وجمالات الزيات، مدير إدارة التعليم الإعدادى، والدكتور أيمن رمضان، وكيل إدارة جنوب، ومجلس أمناء المدرسة حيث قام عبد الحافظ بتكريم الطلاب المتميزين فى نتائج امتحانات الفصل الدراسى الأول كما شمل التكريم أيضاً تكريم نخبة من معلمى المدرسة كما شملت الزيارة افتتاح معرض للأعمال الفنية من إنتاج الطلاب تحت إشراف معلمى التربية الفنية بالمدرسة .

بعدها توجه عبد الحافظ إلى مدرسة عرب المعمل الإعدادية بنات التى وجد بوابة دخول الطالبات مفتوحة دون وجود أى رقيب من المعلمين ولا حتى من عاملة المدرسة التى شغلها بيع الحلوى للطالبات عن القيام بأدنى أدوارها وهو غلق باب المدرسة التى تقع فى منطقة غير مأمونة يتردد عليها بعض الخارجين عن القانون.

وتابع عبد الحافظ مروره إلى فصول المدرسة وتحدث إلى الطالبات حول أهمية مشروع قناة السويس وضرورة الحفاظ عليها باعتباره المشروع القومى الأعظم للتنمية بمصر، وفى ختام جولته بالمدرسة ناشد الإدارة المدرسية بضرورة العمل الجاد والحذر الشديد حماية لأرواح بناتنا متمنياً للمدرسة التوفيق و صدارة قائمة مدارس المرحلة الإعدادية بالمحافظة تميزاً علمياً وثقافياً ورياضياً وفنياً وفى كل ما تقدمه المدارس خدمة للتربية والتعليم.

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