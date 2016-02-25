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مباحث التموين تضبط 27 ألف لفة سك كهربائى بدائى الصنع بالسويس

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مباحث التموين تضبط 27 ألف لفة سك كهربائى بدائى الصنع بالسويس مباحث التموين تضبط 27 ألف لفة سك كهربائى بدائى الصنع بالسويس
تمكنت مباحث بالسويس، برئاسة عقيد يوسف حمدين، من ضبط سيارة نقل بداخلها 27 ألف لفة سلك كهربائى بدائى الصنع وغير مطابق للمواصفات.

وكان رئيس مباحث التموين بالسويس، قد تلقى إخطارا يفيد بقيام مجموعة من الأشخاص بتوريد أسلاك كهربائية بدائية الصنع وغير مطابقة للمواصفات تم تصعنيها فى مصانع غير شرعية لبيعها للمحلات الكهربائية بمحافظة السويس .

وفرضت مباحث التموين ومفتشى التموين برئاسة هانى غلاب، كبير مفتشى التموين وخالد شحات ومحمد عبد الوهاب، مفتشى التموين قسم كمين بمدخل السويس "كمين 109" وتم ضبط السيارة وبداخلها 27 لفة ألف سلك كهربائى، وتم تحرير محضر بالواقعة.

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مصر 365

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