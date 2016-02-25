حبس 3 طلاب مسيحيين 5سنوات بتهمة ازدراء الأديان بالمنيا

قضت محكمة جنح أحداث مركز بني مزار، بشمال المنيا، الخميس، بحبس 3 طلاب مسيحيين، 5 سنوات لكل واحد بتهمة ازدراء الدين الإسلامي، وإيداع متهم رابع مؤسسة الأحداث نفس المدة، لصغر سنه حسبما أكد مراسل وكالة أنباء أونا .

وقضت ذات المحكمة في 30 يناير الماضي بحبس مدرس قبطي 3 سنوات، في نفس الواقعة، على خلفية اتهامه بتصوير مقطع فيديو يسخر فيه من طقوس الدين الإسلامي، وتحريض 4 طلاب على ترويج الفيديو.

تعود أحداث الواقعة بورود بلاغ لقسم شرطة مركز بني مزار من أهالي قرية الناصرية بشمال المنيا، يفيد بقيام مدرس مسيحي بالإساءة للدين الإسلامي من خلال نشر مقطع فيديو بين أهالي القرية يتضمن الإساءة للمسلمين والازدراء بالأديان.