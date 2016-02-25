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قاضى «مقتل ميادة أشرف» يوبخ أحد المتهمين لاستعجاله طلب دخول الحمام

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قاضى «مقتل ميادة أشرف» يوبخ أحد المتهمين لاستعجاله طلب دخول الحمام قاضى «مقتل ميادة أشرف» يوبخ أحد المتهمين لاستعجاله طلب دخول الحمام

المستشار محمد شرين فهمي

المراسل: رمضان عبد العظيم

عنف رئيس محكمة جنايات القاهرة المستشار محمد فهمي، اليوم الخميس، أحد المتهمين في قضية مقتل الصحفية ميادة أشرف، أثناء نظر الجلسة، وذلك بسبب تعجل طلبه للدخول إلى الحمام، وذلك من خلال تكرار طلبه بقفص الاتهام، أثناء نظر الجلسة.

وصاح فهمي معنفا المتهم، بقوله : “مفيش حمامات بعددكم..اقعد وكل واحد يستنى دوره”.

ويأتي ذلك خلال استماع محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الخميس، إلى أقوال ضابط مباحث كشاهد إثبات، وذلك خلال جلسة محاكمة 48 متهما في قضية “أحداث عين شمس”، التي أسفرت عن مقتل الصحفية ميادة أشرف والمواطنة ماري جورج والطفل شريف عبدالرؤوف.

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