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تطعيم 16مليون طفل خلال الحملة القومية ضد شلل الأطفال

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تطعيم 16مليون طفل خلال الحملة القومية ضد شلل الأطفال تطعيم 16مليون طفل خلال الحملة القومية ضد شلل الأطفال

أرشيفية

أعلن الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان عن تطعيم 16 مليون و4 آلاف و 749 طفل متخطية الرقم المستهدف بما يقارب النصف مليون طفل وذلك بانتهاء اليوم الرابع والأخيرللحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلال الأطفال.

كانت وزارة الصحة والسكان قد أطلقت الأحد الماضي في 21 فبراير الماضي الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال , والتى تستمر لمدة أربعة أيام وتستهدف تطعيم حوالى 15 مليون و533 ألف طفل تقريبا من عمر يـــــوم و حتى 5 سنوات لجميع الاطفال المصريين وغير المصريين بجميع محافظات الجمهورية .

تهدف الحملة الى رفع الحالة المناعية للأطفال دون الخامسة واستمرار الحفاظ على خالية من مرض شلل الأطفال ، وذلك طبقاً لتوصيات منظمة الصحة العالمية ، والإجراءات الوقائية المتبعة لمنع حدوث حالات «شلل رخو حاد».

التطعيم يتم من منزل إلى منزل للوصول إلى جميع الأطفال المستهدفين بالتطعيم بالريف أما المدن فيتم التطعيم بها بفرق متحركة بالشوارع مع وجود فرق ثابتة في المراكز الصحية ومكاتب الصحة والوحدات الريفية ومراكز رعاية الأمومة والطفولة ، وذلك من الثامنة صباحاً حتى الساعة الخامسة مساءا،كما يتم وضع فرق ثابتة بجوار المساجد والكنائس والنوادي وفي الأسواق ومحطات القطارات ومترو الانفاق ومواقف سيارات السفر والحدائق العامة ، لضمان الوصول إلى الأطفال المستهدفين بالتطعيم.

وتؤكد الوزارة خلو مصر من شلل الأطفال ، حيث كانت آخر حالة مؤكدة لشلل أطفال تم تسجيلها بمصر عام 2004 ، كما أعلنت مصر خالية من مرض شلل الأطفال عام 2006 من قبل منظمة الصحة العالمية.

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