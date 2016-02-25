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لليوم الثانى.. استمرار اعتصام عمال شركة نايستبريدج بالسويس

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لليوم الثانى.. استمرار اعتصام عمال شركة نايستبريدج بالسويس لليوم الثانى.. استمرار اعتصام عمال شركة نايستبريدج بالسويس
يواصل عمال شركة نايستبريدج كيميكالز بالسويس اعتصامهم، لليوم الثانى على التوالى، داخل مقر الشركة بمنطقة العين السخنة، اعتراضاً على قرار بفصل رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالشركة وإنذار الشركة 40 عاملا للاستغناء عنهم .

وقال العاملون بالشركة، إن إدارة الشركة أصدرت قراراً بفصل ناصر تهامى، رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالشركة، دون سابق إنذار، ما يعنى أن الأمر مخالف للقانون، ويعتبر فصلا تعسيفيا، موضحا أن الشركة أنذرت أمس 15عاملا بفصلهم بسبب مشاركتهم فى الاعتصام داخل مقر الشركة، ولكن العاملون أصروا على التواجد فى الاعتصام اعتراضا على فصل زميلهم دون وجه حق .

وأصدر الاتحاد المصرى للعاملين بالكيماويات والبتروكيماويات بيانا، أكد خلاله تضامنه مع اعتصام العاملين، وأنه تم تصعيد موقف العمال للمسئولين للتدخل لحل الأزمة.

وأكد حمادة العجوز، القيادى بالاتحاد المصرى للعاملين بالكيماويات والبتروكيماويات، أنه سيتم تصعيد الموقف بالكامل إلى منظمة العمل الدولية لعرضه فى تقرير اجتماع منظمة العمل الدولية فى جنيف فى شهر يونيو المقبل أمام المصرية لعدم تواجد حرية نقابية وحماية للنقابيين فى ظل فراغ قانونى متعمد من الدولة فى تأخير إصدار قانون النقابات .

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مصر 365

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